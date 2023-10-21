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Сегодня, 18:10

Чемпион мира 1966 года Бобби Чарльтон ушел из жизни в возрасте 86 лет

Ана Горшкова
Корреспондент
Бобби Чарльтон.
Фото «Манчестер Юнайтед»
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Чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча» 1966 года Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет, сообщил «Манчестер Юнайтед». Ему было 86 лет.

«Манчестер Юнайтед» скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и во всем мире, где играют в футбол. Клуб выражает искренние соболезнования его жене леди Норме, дочерям и внукам, а также всем, кто его любил», — говорится в заявлении клуба.

Чарльтон — воспитанник академии «МЮ». За 17 лет в составе клуба он провел 758 матчей и забил 249 голов, выиграл Кубок Европы, три чемпионата Англии и Кубок страны.

За сборную Англии Чарльтон сыграл 106 матчей и забил 49 голов, а также выиграл чемпионат мира 1966 года. После завершения карьеры он в течение 39 лет работал в «МЮ» на посту директора клуба.

Бобби Чарльтон
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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