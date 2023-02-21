Чемпион мира Эмилиано Мартинес летом намерен покинуть «Астон Виллу»

Голкипер Эмилиано Мартинес летом намерен покинуть «Астон Виллу». Он хотел бы перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов, сообщает Daily Mail.

30-летний аргентинец является самым высокооплачиваемым игроком команды, получая 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Однако у него регулярно возникают конфликты с главным тренером команды Унаи Эмери.

Контракт Мартинеса с английской командой рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 28 миллионов евро.