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Сегодня, 20:18

Чемпион мира Эмилиано Мартинес летом намерен покинуть «Астон Виллу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер Эмилиано Мартинес летом намерен покинуть «Астон Виллу». Он хотел бы перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов, сообщает Daily Mail.

30-летний аргентинец является самым высокооплачиваемым игроком команды, получая 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Однако у него регулярно возникают конфликты с главным тренером команды Унаи Эмери.

Контракт Мартинеса с английской командой рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 28 миллионов евро.

ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
Эмилиано Мартинес
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