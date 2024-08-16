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Сегодня, 16:30

Чемпионат Англии — 1-й тур: расписание и результаты матчей

Чемпионат Англии сезона-2024/2025 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антони («Манчестер Юнайтед»).
Фото Reuters
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Чемпионат Англии сезона-2024/25 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. В розыгрыше примут участие 20 команд. По итогам прошлого сезона премьер-лигу покинули «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Право выступать в АПЛ получили «Лестер Сити», «Ипсвич Таун» и «Саутгемптон».

Расписание АПЛ, 1-й тур

16 августа, пятница

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
16 авг, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Фулхэм

17 августа, суббота

14.30. «Ипсвич» — «Ливерпуль»

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 14:30. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
Ливерпуль

17.00. «Арсенал» — «Вулверхэмптон»

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Вулверхэмптон

17.00. «Ноттингем Форест» — «Борнмут»

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 17:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Борнмут

17.00. «Эвертон» — «Брайтон»

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Брайтон

17.00. «Ньюкасл» — «Саутгемптон»

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон

19.30. «Вест Хэм» — «Астон Вилла»

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 19:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Астон Вилла

18 августа, воскресенье

16.00. «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
18 авг, 16:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Кристал Пэлас

18.30. «Челси» — «Манчестер Сити»

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
18 авг, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити

19 августа, понедельник

22.00. «Лестер» — «Тоттенхэм»

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
19 авг, 22:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Тоттенхэм Хотспур

Время начала — московское.

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Футбол
ФК Лестер
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
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