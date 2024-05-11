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Чемпионат Англии, 37 тур: расписание и результаты матчей

37-й тур АПЛ пройдет с 11 по 13 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки &amp;quot;Арсенала&amp;quot;.
Фото Reuters
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Матчи 37-го тура чемпионата Англии по футболу пройдут с 11 по 13 мая. Тур откроет матч, в котором «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Фулхэма». Игра состоится 11 мая, начало — 14:40 (мск).

Лидирует в турнирной таблице после 36 матчей лондонский «Арсенал» с 83 очками. На второй строчке расположился «Манчестер Сити» с 82 баллами, у которого есть одна игра в запасе. На третьем месте идет «Ливерпуль» (78) после 36 встреч.

Лидер чемпионата Англии «Арсенал» в 37-м туре встретися с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Астон Виллы».

Чемпионат Англии, 37 тур: расписание и результаты матчей

11 мая, суббота

14:30. «Фулхэм» — «Манчестер Сити»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 14:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Манчестер Сити

17:00. «Борнмут» — «Брентфорд»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Брентфорд

17:00. «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Шеффилд Юнайтед

17:00. «Ньюкасл» — «Брайтон»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон

17:00. «Тоттенхэм» — «Бернли»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
Бернли

17:00. «Вест Хэм» — «Лутон Таун»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Лутон Таун

17:00. «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

19:30. «Ноттингем Форест» — «Челси»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
11 мая, 19:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Челси

12 мая, воскресенье

18:30. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
12 мая, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Арсенал

13 мая, понедельник

22:00. «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
13 мая, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Ливерпуль

Чемпионат Англии: новости и обзоры, статистика и календарь, турнирная таблица и фото.

Футбол
Англия. Премьер-лига-2014/15
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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