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Сегодня, 12:00

АПЛ: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Чемпионат Англии по футболу начнется 11 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
Футболист Маркус Рэшфорд.
Маркус Рэшфорд.
Фото AFP
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Новый сезон английской премьер-лиги стартует в августе.

Календарь чемпионата Англии вернулся к стандартному графику после пандемии Covid-19 и чемпионата мира-2022 в Катаре, который проходил прошлой зимой. Первый тур английской премьер-лиги стартует 11 августа.

Расписание чемпионата Англии сезона 2023 / 2024

Английская премьер-лига (АПЛ) начинает сезон 2023 / 2024 11 августа. Завершится турнир 19 мая 2024 года.

В чемпионате значатся две двухнедельные паузы с 30 декабря 2023 года по 13 января 2024 года и с 14 по 30 января 2024 года. Игры двух туров в период католического Рождества и Нового года не будут проводиться в течение 48 часов друг от друга.

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Расписание матчей 1 тура АПЛ

Премьер-лига стартует в пятницу, 11 августа. Чемпионат откроет матч «Бернли» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22.00 по московскому времени.

11 августа, пятница

«Бернли» — «Манчестер Сити» — начало игры в 22.00 мск
Онлайн-трансляция

12 августа, суббота

«Арсенал» — «Ноттингем Форест» — начало игры в 14.30
Онлайн-трансляция

«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — начало игры в 17.00
Онлайн-трансляция

«Брайтон» — «Лутон Таун» — начало игры в 17.00
Онлайн-трансляция

«Эвертон» — «Фулхэм» — начало игры в 17.00
Онлайн-трансляция

«Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед» — начало игры в 17.00
Онлайн-трансляция

«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — начало игры в 19.30
Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

«Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур» — начало игры в 16.00
Онлайн-трансляция

«Челси» — «Ливерпуль» — начало игры в 18.30
Онлайн-трансляция

14 августа, понедельник

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — начало игры в 22.00
Онлайн-трансляция

Участники чемпионата Англии сезона 2023 / 2024

В английской премьер-лиге играют 20 команд. Действующий чемпион — «Манчестер Сити», вице-чемпион — «Арсенал».

По итогам сезона 2022 / 2023 чемпионат Англии покинули «Лестер Сити», «Лидс Юнайтед» и «Саутгемптон». В АПЛ из чемпионшипа вышли «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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