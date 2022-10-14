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Сегодня, 21:00

АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» — «Эвертон» и другие матчи 11-го тура

Галина Глазко
Футболисты «Ливерпуля».
Фото Reuters
11-й тур чемпионата Англии.
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
14 окт, 22:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Брайтон & Хоув
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
15 окт, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
15 окт, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
15 окт, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
15 окт, 14:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 16:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 16:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
Арсенал
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 16:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 16:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Сити

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