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Сегодня, 08:15

АПЛ: «Манчестер Сити» — «Брайтон», «Челси» — «МЮ» и другие матчи 13-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
13-й тур чемпионата Англии.
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
22 окт, 14:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
22 окт, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
22 окт, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Брайтон
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
22 окт, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
23 окт, 16:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Брентфорд
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
23 окт, 16:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
23 окт, 16:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
Арсенал
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
23 окт, 16:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
Лестер
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
23 окт, 18:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 13-й тур
24 окт, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
0
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