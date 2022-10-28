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Сегодня, 21:15

АПЛ: «Лестер» — «Манчестер Сити», «Брайтон» — «Челси» и другие матчи 14-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Манчестер Сити».
Фото Reuters
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14-й тур чемпионата Англии.
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 14:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Вулверхэмптон Уондерерс
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 17:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 19:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 21:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Лидс
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
30 окт, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
30 окт, 19:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед

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