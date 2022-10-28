Новости
Матчи
Меню
Меню
Все виды спорта
Турниры
ЧМ по футболу 2022
Футбол
РПЛ
Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Чемпионат мира-2022
Лига наций
ЮФЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат мира
МЧМ 2022
Евротур
Бокс и ММА
Бокс
ММА
Ушатайка
Теннис
АТР
WTA
Большой шлем
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Формула-1
Личный зачет
Календарь
Команды
Пилоты
Фигурное катание
Гран-при России
Чемпионат мира
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Лыжи
Чемпионат мира
Баскетбол
Единая лига ВТБ
НБА
Евролига
Волейбол
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Гандбол
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
ЗОЖ
Lifestyle
Актуальные турниры
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ
ФНЛ
БЕТСИТИ Кубок России
Англия / Премьер-лига
Германия / Бундеслига
Испания / Лига 1
Италия / Серия А
Франция / Лига 1
Бразилия / Серия А
ММА / UFC
Фигурное катание / ЧМ-2021
Биатлон / Кубок мира
Лыжи / Кубок мира
Теги
Сборная России по футболу
Эксклюзив
Инсайды
Горячие темы
UFC 280
РПЛ: осень
ЛЧ: группы
НХЛ: старт
«ГП России» по фигурке
Авторские рубрики
Разговор по пятницам
Голышак вспоминает
День с Шевченко
Зимние виды спорта
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Сани
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Хоккей с мячом
Шорт-трек
Летние виды спорта
Автоспорт
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3х3
Батут
Бейсбол
Бокс
Борьба
Велоспорт
Водное поло
Волейбол
Гандбол
Гольф
Гребля
Дзюдо
Дайвинг
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Мини-футбол
ММА (смешанные единоборства)
Настольный теннис
Парусный спорт
Пляжный волейбол
Плавание
Пляжный футбол
Прыжки в воду
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Спортивная гимнастика
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Тхэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Формула-1
Футбол
Хоккей на траве
Художественная гимнастика
Другие
Допинг
Киберспорт
Общество
Олимпиада
Остальные
Паралимпийские игры
Универсиада
Шахматы
Женская лига
Хоккей
Чемпионат мира
Кубок мира
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ / Кубок Стэнли
Молодежный ЧМ
Евротур
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фигурное катание
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Гран-при
Олимпиада
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Чемпионат мира по футболу
ЧМ-2022
ЧМ-2018
ЧМ-2014
Чемпионат Европы по футболу
Евро
Лига наций
Единоборства
ММА / UFC
Бокс
Россия
Сборная России по футболу
Сборная России по хоккею
Футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Кубок России
Суперкубок России
Первая лига (ФНЛ)
Вторая лига (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Англия
Бразилия
Германия
Испания
Италия
Нидерланды
Турция
Франция
Суперкубок УЕФА
YouTubе канал «СЭ»
Все новости
Матч-центр
Прогнозы на спорт
Статьи
Газета
Опросы
Видео
Фото
LIVE
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Лента новостей
Читать все новости
Главная
Футбол
Англия
Сегодня, 21:15
АПЛ: «Лестер» — «Манчестер Сити», «Брайтон» — «Челси» и другие матчи 14-го тура
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Подписаться
abushkin
@abushkin2
sports_backstage2
Футболисты «Манчестер Сити».
Фото Reuters
Telegram
Новости
14-й тур чемпионата Англии.
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 14:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Вулверхэмптон Уондерерс
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 17:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 19:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 21:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Лидс
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
30 окт, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига. 14-й тур
30 окт, 19:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не хочешь кататься — иди ешь фастфуд на здоровье!» Авербух — о жалобе американской фигуристки
«В чаше стадиона очень опасно». Что сейчас с «Донбасс Ареной» в Донецке
Частичная мобилизация в России завершилась. Главное
Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая
Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
29
Фигурное катание
19
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
14
Футбол
5
Мостовой: «Переход Бакаева в «Зенит» вряд ли можно назвать ошибкой»
12
Футбол
56
«Перед игрой с «Монако» попросил у Головина футболку». Черчесов — об историческом успехе в Лиге Европы
10
Футбол
16
Ану Маркович называют самой красивой футболисткой в мире. Но она страдает от сексизма и дискриминации
10
Футбол
2
Билялетдинов: «Черчесов — единственный наш тренер в Лиге Европы, поэтому его можно считать лучшим»
24 часа
3 дня
Неделя
«Лидс» не планирует увольнять главного тренера Марша до паузы на чемпионат мира