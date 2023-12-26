Чемпионат Англии: расписание матчей АПЛ в новогодние праздники 2023 / 2024

«СЭ» публикует информацию о расписании матчей чемпионата Англии по футболу в новогодние праздники с 26 декабря 2023 по 7 января 2024 года. Время начала игр — московское.
Следить за ключевыми событиями матчей АПЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».
Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», который тренирует испанский специалист Хосеп Гвардиола с лета 2016 года.
Расписание матчей АПЛ в новогодние праздники 2023 / 2024 с 26 декабря по 7 января
26 декабря, вторник
- 15:30. «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»
- 18:00. «Борнмут» — «Фулхэм»
- 18:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун»
- 20:30. «Бернли» — «Ливерпуль»
- 23:00. «МЮ» — «Астон Вилла»
27 декабря, среда
- 22:30. «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»
- 22:30. «Челси» — «Кристал Пэлас»
- 23:15. «Эвертон» — «Манчестер Сити»
28 декабря, четверг
- 22:30. «Брайтон» — «Тоттенхэм»
- 23:15. «Арсенал» — «Вест Хэм»
30 декабря, суббота
- 15:30. «Лутон Таун» — «Челси»
- 18:00. «Астон Вилла» — «Бернли»
- 18:00. «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»
- 18:00. «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
- 18:00. «Вулверхэмптон» — «Эвертон»
- 20:30. «Ноттингем Форест» — «МЮ»
31 декабря, воскресенье
- 17:00. «Фулхэм» — «Арсенал»
- 17:00. «Тоттенхэм» — «Борнмут»
1 января, понедельник
- 23:00. «Ливерпуль» — «Ньюкасл»
2 января, вторник
- 22:30. «Вест Хэм» — «Брайтон»
«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции топ-матчей английского футбола.
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