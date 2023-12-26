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Сегодня, 14:20

Чемпионат Англии: расписание матчей АПЛ в новогодние праздники 2023 / 2024

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Стадион «Энфилд».
Фото Reuters
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«СЭ» публикует информацию о расписании матчей чемпионата Англии по футболу в новогодние праздники с 26 декабря 2023 по 7 января 2024 года. Время начала игр — московское.

Следить за ключевыми событиями матчей АПЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», который тренирует испанский специалист Хосеп Гвардиола с лета 2016 года.

Расписание матчей АПЛ в новогодние праздники 2023 / 2024 с 26 декабря по 7 января

26 декабря, вторник

  • 15:30. «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»
  • 18:00. «Борнмут» — «Фулхэм»
  • 18:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Лутон Таун»
  • 20:30. «Бернли» — «Ливерпуль»
  • 23:00. «МЮ» — «Астон Вилла»

27 декабря, среда

  • 22:30. «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»
  • 22:30. «Челси» — «Кристал Пэлас»
  • 23:15. «Эвертон» — «Манчестер Сити»

28 декабря, четверг

  • 22:30. «Брайтон» — «Тоттенхэм»
  • 23:15. «Арсенал» — «Вест Хэм»

30 декабря, суббота

  • 15:30. «Лутон Таун» — «Челси»
  • 18:00. «Астон Вилла» — «Бернли»
  • 18:00. «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»
  • 18:00. «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
  • 18:00. «Вулверхэмптон» — «Эвертон»
  • 20:30. «Ноттингем Форест» — «МЮ»

31 декабря, воскресенье

  • 17:00. «Фулхэм» — «Арсенал»
  • 17:00. «Тоттенхэм» — «Борнмут»

1 января, понедельник

  • 23:00. «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

2 января, вторник

  • 22:30. «Вест Хэм» — «Брайтон»

«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции топ-матчей английского футбола.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

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