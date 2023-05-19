КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:28

Четыре клуба АПЛ интересуются нападающий «Гента» Орбаном

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Фулхэм» направили своих скаутов для наблюдения за нападающим «Гента» Гифтом Орбаном, сообщает Evening Standard.

По данным источника, бельгийский клуб потребует большую сумму за 20-летнего игрока, который был подписан в январе из норвежского клуба «Стабек».

Нигерийский футболист в этом сезоне забил 19 мячей и отдал 2 голевые передачи в 19 матчах за «Гент» во всех соревнованиях. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: Evening Standard
ФК Гент
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фулхэм
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Москве ввели карантин из-за птичьего гриппа на нескольких территориях
Фанаты АЗ атаковали трибуны, на которых находились семьи игроков «Вест Хэма» после матча
«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей
В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции
Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно, почему «Челси» затягивает назначение Почеттино на пост главного тренера

«Арсенал» хочет продлить контракт с защитником Уайтом