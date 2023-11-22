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Сегодня, 21:13

Член парламента Ганы извинился за критику защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Член парламента от национального демократического конгресса Ганы Исаак Адонго извинился за критику в адрес защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра.

В прошлом году Адонго назвал вице-президента страны Махамуду Бавумию «экономическим Магуайром», ссылаясь на неумелое управление бюджетом его партии.

На заседании парламента в среду, 22 ноября, Адонго принес извинения Магуайру.

«Вы помните, что в прошлом году я назвал Махамуду Бавумию Харри Магуайром. Господин спикер, сейчас я приношу извинения Харри Магуайру...Сегодня Магуайр изменил ситуацию и является футболистом-трансформером. Теперь Магуайр забивает голы за «Манчестер Юнайтед». Господин спикер, Харри Магуайр теперь ключевой игрок «Манчестер Юнайтед», — приводит Goal слова Адонго.

Футболист отреагировал на видео обращения члена парламента Ганы в соцсетях:

«Извинения депутата Адонго приняты. Скоро увидимся на «Олд Траффорд», — написал Магуайр.

Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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