Член парламента Ганы извинился за критику защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра

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Член парламента от национального демократического конгресса Ганы Исаак Адонго извинился за критику в адрес защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра.
В прошлом году Адонго назвал вице-президента страны Махамуду Бавумию «экономическим Магуайром», ссылаясь на неумелое управление бюджетом его партии.
На заседании парламента в среду, 22 ноября, Адонго принес извинения Магуайру.
«Вы помните, что в прошлом году я назвал Махамуду Бавумию Харри Магуайром. Господин спикер, сейчас я приношу извинения Харри Магуайру...Сегодня Магуайр изменил ситуацию и является футболистом-трансформером. Теперь Магуайр забивает голы за «Манчестер Юнайтед». Господин спикер, Харри Магуайр теперь ключевой игрок «Манчестер Юнайтед», — приводит Goal слова Адонго.
Футболист отреагировал на видео обращения члена парламента Ганы в соцсетях:
«Извинения депутата Адонго приняты. Скоро увидимся на «Олд Траффорд», — написал Магуайр.