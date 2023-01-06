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Сегодня, 03:05

Чуквуэмека: «Мое сердце екнуло, когда я попал в штангу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Мое сердце екнуло, когда я попал в штангу. Мы очень усердно работали над владением мячом, ограничивали их моменты и доставляли некоторые проблемы, поэтому думаю, что мы провели лучший первый тайм, но не смогли забить гол», — цитирует BBC Чуквуэмека.

«Манчестер Сити» набрал 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на 10-й строчке, имея 25 очков.

&laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. «Челси» усмирил Холанна, но не Гвардиолу. «Сити» побеждает в Лондоне
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