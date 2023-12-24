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Сегодня, 10:06

Цимикас сломал ключицу и выбыл на долгий срок после матча с «Арсеналом»

Руслан Минаев
Константинос Цимикас.
Фото Reuters
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Защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас получил перелом ключицы в матче с «Арсеналом» (1:1) в 18-м туре АПЛ.

Грек травмировался в результате столкновения с вингером лондонцев Букайо Сака и был заменен на 35-й минуте.

«Цимикас сломал ключицу. Это очень плохо для нас», — цитирует Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

«Арсенал» (40 очков) сохранил лидерство в АПЛ. «Ливерпуль» (39) обошел «Астон Виллу» и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре мерсисайдцы на выезде сыграют с «Бернли», встреча пройдет 26 декабря. «Арсенал» 28 декабря дома примет «Вест Хэм».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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