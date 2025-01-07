Daily Mail: «Челси» хочет подписать хавбека «Манчестер Юнайтед» Майну

«Челси» заинтересован в переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, сообщает Daily Mail.

По информации источника, представители 19-летнего англичанина предупредили другие клубы о том, что футболист может покинуть «МЮ» в связи с тяжелыми переговорами по новому контракту. Он хочет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю, что может стать проблемой для манкунианцев.

Основным претендентом на Майну, если он решит покинуть «Манчестер Юнайтед», является «Челси».

Футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 55 миллионов евро.