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Сегодня, 21:08

Daily Mail: «Челси» и «Манчестер Сити» могут вылететь из АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Манчестер Сити» и «Челси».
Фото Reuters
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«Челси» и «Манчестер Сити» могут вылететь из АПЛ, если будет доказана их вина в нарушении правил финансового фэйр-плей, сообщает Daily Mail.

По данным источника, помимо понижения в классе, клубы могут лишить предыдущих чемпионских титулов, вычесть очки, а также установить запрет на трансферы. Это может случиться, если их вина в нарушении ФФП будет доказана.

17 ноября АПЛ сняла 10 очков с «Эвертона» за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития по итогам сезона-2021/22. Затем стало известно, что «Лидс», «Лестер» и «Бернли» планируют отсудить у клуба 300 миллионов евро после вынесенного приговора.

Игрок &quot;Эвертона&quot; Бету Бетункал. Беспрецедентный случай в истории английского футбола. «Эвертон» лишили 10 очков из-за финансового фейр-плей

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2023/24, набрав 28 очков в 12 матчах. «Челси» находится на 10-й строчке с 16 баллами.

ФК Манчестер Сити
ФК Челси
ФК Эвертон
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Источник: клубы АПЛ планируют отсудить у «Эвертона» 300 миллионов фунтов