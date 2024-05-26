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Сегодня, 22:49

Daily Mail: Гвардиола покинет «Манчестер Сити» летом 2025 года

Алина Савинова
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен уйти из команды по окончании следующего сезона, сообщает Daily Mail.

По информации источника, горожане предоставят 53-летнему специалисту время для принятия окончательного решения о своем будущем. При этом в клубе хотят, чтобы тренер продлил контракт с командой. Действующее соглашение Гвардиолы с горожанами рассчитано до 30 июня 2025 года.

Испанский специалист пока не делал официальных заявлений по этому поводу, но руководство «Сити» опасается, что 2025 год будет последним для Гвардиолы на посту главного тренера команды.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством английская команда шесть раз становилась чемпионом Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24), дважды выигрывала Кубок Англии (2018/19, 2022/23) и Суперкубок страны (2018, 2019), а также побеждала в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23 и в Суперкубке УЕФА (2023).

До прихода в «Манчестер Сити» испанский специалист работал с «Баварией» и «Барселоной».

Источник: Daily Mail
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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