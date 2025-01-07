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Сегодня, 21:15

Daily Mail: Илон Маск хочет купить «Ливерпуль»

Отец Илона Маска рассказал о желании сына купить «Ливерпуль»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Илон Маск.
Фото Global Look Press
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Американский предприниматель Илон Маск хотел бы приобрести «Ливерпуль», заявил отец миллиардера Эррол Маск.

«Говорил ли Илон о желании купить «Ливерпуль»? Не могу это комментировать. Они поднимут цену», — со смехом ответил Эррол Маск на вопрос от Daily Mail.

Однако позже Маск-старший признался, что его сын хотел бы приобрести клуб.

«Да. Но это не значит, что он его его купит. Конечно, он хотел бы. Любой бы захотел, и я тоже!» — добавил отец предпринимателя.

Также он рассказал о связи семьи с городом: «Его бабушка родилась в Ливерпуле. У нас были там родственники, и нам повезло знать многих из «Битлз», потому что они выросли вместе с некоторыми членами моей семьи. Так что мы связаны с Ливерпулем, понимаете?».

С 2010 года «Ливерпуль» принадлежит американской компании «Fenway Sports Group», которая занимается спортивными инвестициями.

После 19 матчей текущего сезона «Ливерпуль» с 46 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда Арне Слота на 6 баллов опережает «Арсенал» и «Ноттингем Форест», имея одну игру в запасе.

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ФК Ливерпуль
Илон Маск
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