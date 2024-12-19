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Сегодня, 08:50

Daily Mail: «Манчестер Сити» подпишет четырех игроков зимой, чтобы поддержать Гвардиолу

Алина Савинова
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«Манчестер Сити» намерен купить четырех футболистов во время зимнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.

Как отмечает источник, руководство клуба хочет поддержать главного тренера Хосепа Гвардиолу, который жаловался на кадровые проблемы в команде. «Горожане» ищут опорного полузащитника, второго форварда — дублера для Эрлина Холанна, центрального и правого защитников.

В последних 11 матчах «Манчестер Сити» одержал только одну победу, потерпел 8 поражений и два раза сыграл вничью. После 16 туров АПЛ команда Гвардиолы располагается на пятом месте в турнирной таблице с 27 очками.

Источник: Daily Mail
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Футбол
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