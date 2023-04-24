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Сегодня, 10:40

Далот рассказал о подготовке к пенальти после победы над «Брайтоном»

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Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился эмоциями от победы в 1/2 финала Кубка Англии против «Брайтона» (2:1).

«С самого начала предсезонки мы пытались тренировать пенальти, каждый из нас. Я думаю, мы чувствовали, что однажды придет время и мы должны быть готовы. Все показали не только качество, но и какой-то характер под давлением в этой серии пенальти. Потому что это сложно, когда позади вас кричат болельщики «Брайтона», а вам нужно сосредоточиться. Так что мы проявили индивидуальное мастерство, и я очень доволен всеми, что мы забили пенальти и вышли в финал.

Мы показали характер, и тактически были очень хороши. Мы знали, что должны быть терпеливы с мячом. «Брайтон» — фантастическая команда, они играют в очень хороший футбол. Мы должны были быть агрессивными в единоборствах. И сегодня мы показали, что хотим этого. Мы проявили желание. И эта ответственность должна быть в каждой игре. Мы должны быть стабильнее, если хотим выиграть каждый трофей», — приводит слова Далота MUTV.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Кубка Англии 3 июня на стадионе «Уэмбли». Начало — в 17.00 мск.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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