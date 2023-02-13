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Сегодня, 12:36

Дарио Срна оценил перспективы Мудрика в «Челси»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что думает о перспективах полузащитника Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

«Миша там будет один из главных футболистов. Он показал это за 30 минут с «Ливерпулем». Он пока не готов, но он профессионал», — цитирует Срна ua.tribuna.com.

22-летний Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» 15 января, портал Transfermarkt.com оценил сумму сделки в 70 миллионов евро. Сумма трансфера может вырасти до 100 миллионов с учетом бонусов в зависимости от выступлений форварда.

Дарио Срна
ФК Челси
Михаил Мудрик
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