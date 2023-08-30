Нуньес: «Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо»

Нуньес рассказал, что чувствует себя лучше после отказа от соцсетей

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал, что чувствует себя лучше после отказа от соцсетей.

«Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо. Говорят, меня продолжают критиковать, но я не вижу этого — я работаю молча, и у меня все получается. Пусть люди говорят что хотят, я спокоен. Тренер решает, кто будет играть, и я уважаю его мнение. Я продолжаю работать молча, и сколько бы минут мне ни дали, я буду выходить, выполнять свою работу и делать все, что в моих силах», — приводит слова Нуньеса The Athletic.

24-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «красных» 3 матча в АПЛ и забил 2 гола.

«Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (7 очков). В следующем туре команда 3 сентября встретится дома с «Астон Виллой».