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Сегодня, 18:45

Нападающий «Ливерпуля» Нуньес: «Со мной происходит тоже самое, что и с Суаресом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал о своей адаптации в английском клубе.

«Здесь чемпионат сильнее и конкурентоспособнее. Я не ожидал, что он будет таким сильным. Меня это сильно впечатлило. Плохих команд здесь нет, а футбол сложнее, чем в Португалии, и более конкурентный. У вас не так много времени для адаптации. Очевидно, что мне еще есть над чем работать, например, над завершением атак. Но я думаю, что-то, что происходит со мной, случилось и с Луисом Суаресом. На втором году пребывания здесь он взорвался. Что-то подобное уже случалось со мной в «Бенфике». Первый год прошел для меня очень плохо, а во втором я стал забивать. Здесь, я думаю, происходит то же самое. Надеюсь, что следующий сезон будет лучше, я надеюсь на удачу», — приводит слова Нуньеса Sky Sports.

Нуньес перешел в «Ливерпуль» летом 2022 года за 75 миллионов евро. Срок действующего контракта 23-летнего уругвайца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне он провел за английскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Футбол
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
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