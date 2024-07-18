Давид Датро Фофана — о песни сборной Аргентины: «Таким действиям нет места ни в футболе, ни где-либо еще»

Нападающий «Челси» Давид Датро Фофана отреагировал на расистскую песню игроков сборной Аргентины после победы в Кубке Америки-2024.

«Футбол, который я люблю, многонационален. Расизм во всех его формах должен быть осужден самым решительным образом. Таким действиям нет места ни в футболе, ни где-либо еще. Все, кто занимается этим видом спорта, действительно должны серьезно отнестись к этому бою», — написал Фофана в социальной сети.

После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины хавбек Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Позже футболист извинился за свое поведение.

17 июля международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.