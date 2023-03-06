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Де Хеа — о 0:7 от «Ливерпуля»: «Недопустимо показывать такой результат»

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:7) в матче 26-го тура АПЛ.

«Понимаю, что подобные сообщения в такой ситуации не очень уместны. Но это катастрофический момент для нас. Просто недопустимо показывать такой результат. У нас есть обязанности перед этим клубом, мы несем ответственность за эту эмблему. Впереди еще много матчей, поэтому нам надо сосредоточиться на будущем», — написал де Хеа в соцсетях.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 25 матчей.

«Ливерпуль» занимает 5-е место с 42 очками за 25 игр.

Давид Де Хеа
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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