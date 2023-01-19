Де Хеа: «Не понимаю, почему «Арсенал» не играет. Мы провели дополнительную игру, пока они отдыхали»

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа недоволен расписанием матчей в чемпионате Англии.
«Я не понимаю, почему «Арсенал» не играет. Мы провели дополнительную игру перед встречей с ними, пока они отдыхали», — заявил в интервью Sky.
18 января «красные дьяволы» сыграли против «Кристал Пэлас» (1:1), а уже в воскресенье встетятся с «Арсеналом». «Канониры» провели свой предыдущий матч 15 января с «Тоттенхэмом» (2:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования