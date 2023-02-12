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Сегодня, 20:24

Де Хеа о 400-м матче: «Это был идеальный день»

Де Хеа прокомментировал свой 400-й в АПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал свой 400-й проведенный матч в рамках Премьер-лиги.

«Сегодня я был сфокусирован только на том, чтобы победить, и мы добились этого. Так что теперь я могу наслаждаться 400-м матчем в Премьер-лиге. Здорово приехать сюда, играть так, как мы это сделали сегодня. Сухая победа, три важных очка и 400 игр за клуб — это был идеальный день», — приводит слова де Хеа BBC.

12 февраля «Ман Юнайтед» на выезде победил «Лидс» (2:0) в 23-м туре АПЛ.

32-летний испанец стал самым молодым вратарем, достигшем этой отметки.

Также в этом матче он сравнялся с Петером Шмейхелем по сухим матчам в составе «Манчестер Юнайтед». По 178-й игр.

Давид Де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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