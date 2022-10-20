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Сегодня, 06:39

Давид Моейс прокомментировал поражение «Вест Хэма» от «Ливерпуля»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Вест Хэма» Давид Мойес поделился мнением о поражении в 12-м туре АПЛ против «Ливерпуля» (0:1).

«Мы давили на «Ливерпуль», мы создали множество шансов. Не забили пенальти. Если мы будем играть подобным образом все время, до побед было бы много больше. Но на «Энфилде» заработать результат и впрямь сложно. Но мы были близки», — цитирует тренера BBC Sport.

«Ливерпуль» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 16 очками в 10 матчах, «Вест Хэм» идет на 13-й строчке с 11 очками в 11 играх.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
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