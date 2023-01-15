Давид Мойес может покинуть пост главного тренера «Вест Хэма» в ближайшее время

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Главный тренер «Вест Хэма» Давид Мойес может покинут команду в ближайшее время, сообщает The Telegraph.
По данным источника, руководство клуба ищет замену шотландскому специалисту из-за неудовлетворительных результатов команды. «Вест Хэм» находится в зоне вылета в чемпионате Англии.
Дэвид Мойес возглавил «Вест Хэм» в конце 2019 года. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице после 20 туров АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования