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Райя — о спасении в матче с «Астон Виллой»: «Один из лучших сэйвов в моей жизни»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Арсенала» Давид Райя прокомментировал свой сэйв в матче 2-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

На 54-й минуте при счете 0:0 после отскока мяча от перекладины Райя упал на газон, а нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс в падении пробивал по воротам, но голкипер успел подняться и в прыжке спас свою команду от гола.

«Я попытался подставить ногу, но мяч попал в штангу, и дальше я просто помню, как в замедленной съемке мяч снова летит в сторону поля. Я просто встаю и вижу, как Уоткинс бьет головой, а потом просто реагирую на это. Главное, что я успел подставить руку, чтобы отбить мяч. Это самое главное. Один из лучших сэйвов в моей жизни? Думаю, да», — приводит слова вратаря пресс-служба «Арсенала».

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