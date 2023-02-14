0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:38

Дайч о поражении от «Ливерпуля»: «Они задушили нас владением мячом»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч подвел итоги матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2).

«Игра не была предопределена в один момент, но очевидно, что это был важный гол. Наша форма была приличной, нас не слишком часто вскрывали. Я разочарован контратакой соперника, Пикфорд неправильно истолковал ее, и это была история первого тайма. Они задушили нас владением мячом, возможно, мы могли бы сделать тактический фол, чтобы разбить атаку.

Мы предоставили игрокам много информации, и они должны ее воспринять. Есть над чем поработать. На прошлой неделе мы обыграли «Арсенал», но я не прыгал от радости. Нам нужны наши болельщики, чтобы побеждать вдали от дома», — приводит слова Дайча Sky Sports.

«Ливерпуль» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей в АПЛ и с 32 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице. «Эвертон» с 18 очками — на 18-м месте.

ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
Шон Дайч
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
Махачев и Волкановски получили бонус за «Бой вечера» по итогам UFC 284
Поляки вытолкали беженцев в Белоруссию через калитки для животных
«РИА Новости»: читатели Daily Mail указали на неизбежность поражения Украины
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Сенатор Джабаров: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салах о победе над «Эвертоном»: «Надеюсь, это станет началом»

Салах набрал 100 очков за 104 матча на «Энфилде». Быстрее на одном стадионе набирали только Анри и Ширер