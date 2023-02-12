Дайч сделал приоритетом для «Эвертона» новый контракт с голкипером Пикфордом

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч сделал приоритетом подписание нового контракта с голкипером Джорданом Пикфордом, сообщает Daily Mail.

Ранее «ириски» не были готовы платить первому номеру сборной Англии больше, чем 5 миллионов фунтов стерлингов в год, которые он получает сейчас.

Однако новый главный тренер команды Шон Дайч потребовал от боссов «Эвертона» дать 28-летнему Пикфорду ту зарплату, которую Джордан хочет, а это примерно вдвое больше.

За ситуацией вокруг Пикфорда внимательно следят «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», которые будут готовы перейти к конкретным действиям, если к окончанию сезона Пикфорд так и не заключит новую сделку.

Действующий контракт 28-летнего голкипера рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.