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Сегодня, 18:15

Дайч сделал приоритетом для «Эвертона» новый контракт с голкипером Пикфордом

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч сделал приоритетом подписание нового контракта с голкипером Джорданом Пикфордом, сообщает Daily Mail.

Ранее «ириски» не были готовы платить первому номеру сборной Англии больше, чем 5 миллионов фунтов стерлингов в год, которые он получает сейчас.

Однако новый главный тренер команды Шон Дайч потребовал от боссов «Эвертона» дать 28-летнему Пикфорду ту зарплату, которую Джордан хочет, а это примерно вдвое больше.

За ситуацией вокруг Пикфорда внимательно следят «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», которые будут готовы перейти к конкретным действиям, если к окончанию сезона Пикфорд так и не заключит новую сделку.

Действующий контракт 28-летнего голкипера рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Джордан Пикфорд
ФК Эвертон
Шон Дайч
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