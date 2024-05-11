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Сегодня, 16:35

Де Брейне догнал Фабрегаса и вышел на второе место по голевым передачам в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кевин де Брейне.
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне вышел на второе место по голевым передачам в истории АПЛ.

32-летний бельгиец отметился результативной передачей в матче против «Фулхэма» (4:0) в 37-м туре АПЛ. С передачи де Брейне счет матча открыл Йошко Гвардиол.

Голевая передача стала для полузащитника «горожан» 111-й в АПЛ. По этому показателю он догнал экс-игрока «Арсенала» и «Челси» Сеска Фабрегаса. Рекордсменом АПЛ является бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз — 162 передачи.

Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.

Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
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