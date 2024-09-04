Де Брейне — о слухах про возможный переход в команду из Саудовской Аравии: «Я ни с кем не разговаривал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне опроверг слухи о том, что к нему есть интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии.

В июле появилась информация о том, что 33-летний футболист дал согласие на переход в «Аль-Иттихад».

«Я ни с кем не разговаривал. Было много шума и новостей. Я говорил, что летом собирался спокойно провести время, это и произошло. Я был в отпуске, вернулся, начал тренироваться. Вот и все», — цитирует Де Брейне журналист Фабрицио Романо.

Бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. Вместе с «горожанами» он стал шестикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка английской лиги, двукратным победителем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.