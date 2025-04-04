Де Брейне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона

4 апреля, 14:07
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне объявил об уходе из клуба по окончании сезона.
«Дорогой Манчестер, увидев это, вы, вероятно, понимаете, к чему это идет. Поэтому я сразу перейду к делу и дам вам всем знать, что это будут мои последние месяцы в качестве игрока «Манчестер Сити». Каждая история когда-нибудь заканчивается, но эта глава определенно лучшая. Давайте насладимся этими последними мгновениями вместе!» — написал футболист в социальной сети.
Бельгиец выступает за «Сити» с 2015 года. За это время на его счету 413 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 106 голами и 174 результативными передачами. В составе команды он шесть раз выиграл АПЛ, дважды — Кубок Англии, трижды — Суперкубок страны, пять раз — Кубок лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.
Контракт 33-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2025 года.