Де Брейне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

«Дорогой Манчестер, увидев это, вы, вероятно, понимаете, к чему это идет. Поэтому я сразу перейду к делу и дам вам всем знать, что это будут мои последние месяцы в качестве игрока «Манчестер Сити». Каждая история когда-нибудь заканчивается, но эта глава определенно лучшая. Давайте насладимся этими последними мгновениями вместе!» — написал футболист в социальной сети.

Бельгиец выступает за «Сити» с 2015 года. За это время на его счету 413 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 106 голами и 174 результативными передачами. В составе команды он шесть раз выиграл АПЛ, дважды — Кубок Англии, трижды — Суперкубок страны, пять раз — Кубок лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

Контракт 33-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2025 года.