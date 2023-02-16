0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:45

Де Брейне ответил фанатам «Арсенала», бросавшим в него пивные стаканы

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне ответил болельщикам «Арсенала» после матча 12-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:1). Во время игры фанаты «канониров» бросали в игрока пивными стаканами.

На своей странице в социальных сетях футболист опубликовал снимки с матча, на которых видно как со стороны трибун в него летят пивные стаканы.

«Пива кому-нибудь? Спасибо», — подписал фотографии бельгиец.

Благодаря победе команда Хосепа Гвардиолы сравнялась по очкам с «канонирами». У них теперь по 51. «Сити» вышел на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «Арсенала» есть еще игра в запасе.

Кевин де Брейне
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«МЮ» обсудит возможное возвращение Мэйсона Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» нашел замену де Хеа в «Севилье»