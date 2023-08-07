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Сегодня, 20:54

Де Брейне поделился эмоциями от поражения «Манчестер Сити» от «Арсенала» в Суперкубке Англии

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал, что думает о поражении команды в матче Суперкубка Англии с «Арсеналом» (1:1, пен — 1:4). Лондонцы сравняли счет на 90+11-й минуте, после чего выиграли серию пенальти со счетом.

«Мы пропустили глупый гол. С этим ничего не сделать. Сейчас у нас нет сил даже злиться — иногда такое происходит в футболе. Нужно набраться сил и идти дальше», — цитирует Де Брейне City Xtra.

В этом матче футболист отметился одним ассистом. Также бельгиец не забил послематчевый пенальти — он наносил удар первым в серии у «горожан» и попал в перекладину.

Кевин де Брейне
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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