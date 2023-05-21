Де Брейне — о чемпионстве «Сити»: «Мы работали 11 месяцев ради этого момента»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне после победного матча команды против «Челси» (1:0) в АПЛ прокомментировал чемпионство клуба.

«Мы работали 11 месяцев ради этого момента. Нам нужно отпраздновать эту победу с болельщиками и своими семьями. Это потрясающе. От нас все время ждут побед, но это не так легко, мы трудимся и жертвуем на благо команды», — цитирует BBC де Брейне.

Ранее «Манчестер Сити» досрочно завоевал чемпионский титул в АПЛ после поражения «Арсенала» от «Ноттингем Форест» (0:1). Теперь у команды Пепа Гвардиолы 88 очков.