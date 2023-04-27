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Сегодня, 02:54

Де Брейне: «Рано говорить о титуле, впереди у «Сити» еще семь матчей»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кевин де Брейне.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне прокомментировал победу над «Арсеналом» (4:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Это важная игра. Всегда важно побеждать в таких матчах. Многие люди скажут о чемпионском титуле, но, по нашему мнению, мы должны были хорошо сыграть, и мы это сделали. У нас впереди еще семь матчей, так что многое еще предстоит сделать. Находимся в завершающей части сезона, поэтому знаем, что в каждой игре нужно побеждать. Если бы мы проиграли сегодня, было бы очень сложно. Мы играли очень хорошо.

Невозможно знать, что произойдет через пару недель. Это достаточно сложно, чтобы выкладываться на 100 процентов в каждой игре — у нас был выезд в Мюнхен, затем Лондон и Шеффилд. Последние пять-шесть недель — игры каждые три дня. Так намного проще, чем если бы просто играли каждые выходные", — цитирует BBC де Брейне.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах.

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Кевин де Брейне
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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