Де Брейне рассказал, что думает о будущем в «Манчестер Сити»

Сегодня, 08:13
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне поделился мнением о своем будущем.
«У меня будет спокойное лето. После Евро я буду наслаждаться отпуском, а потом вернусь в расположение «Манчестер Сити». Переговоры с клубом могут пройти в ближайшие месяцы», — цитирует игрока журналист Кристоф Терре.
Сегодня, 1 июля, сборная Бельгии сыграет против Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча стартует в 19.00 по московскому времени.
Контракт 33-летнего бельгийца с «Сити» рассчитан до лета 2025 года.