КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

27 апреля, 22:57

Де Брейне о матче с «Арсеналом»: «Когда я вернулся в раздевалку, большая часть команды уже уехала»

Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне прокомментировал победу над «Арсеналом» (4:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Я дал около 15 интервью. Когда я вернулся в раздевалку, большая часть команды уже уехала», — приводит слова Де Брейне Daily Star.

Де Брейне оформил дубль в матче против «Арсенала». Всего на счету 31-летнего бельгийца 9 голов и 27 результативных передач в 41 матче текущего сезона.

«Манчестер Сити» с 73 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидера АПЛ, «Арсенала», составляет 2 очка. При этом у «горожан» есть две игры в запасе.

Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду хочет расстаться с Джорджиной. Считает, что она слишком много тратит
АПЛ превращается в чемпионат одной команды. Почему доминирование «Ман Сити» — это плохо
Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
Как пройдет «Диктант Победы» в 2023 году: дата и место, вопросы и ответы
Пушилин заявил о контроле 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Юрист напомнила о правилах содержания дачного участка
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бербатов высказался о сравнении «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» в гостях разгромил «Эвертон»