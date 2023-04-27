Де Брейне о матче с «Арсеналом»: «Когда я вернулся в раздевалку, большая часть команды уже уехала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне прокомментировал победу над «Арсеналом» (4:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Я дал около 15 интервью. Когда я вернулся в раздевалку, большая часть команды уже уехала», — приводит слова Де Брейне Daily Star.

Де Брейне оформил дубль в матче против «Арсенала». Всего на счету 31-летнего бельгийца 9 голов и 27 результативных передач в 41 матче текущего сезона.

«Манчестер Сити» с 73 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидера АПЛ, «Арсенала», составляет 2 очка. При этом у «горожан» есть две игры в запасе.