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Сегодня, 18:46

Де Брейне: «Уход из «Челси» — лучшее решение. Там не было шансов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне высказался о своем уходе из «Челси» в 2014 году.

Бельгийский хавбек выступал за синих с 2012 по 2014 год, отправлялся в аренду в «Генк» и «Вердер», после чего перешел в «Вольфсбург». С 2015 года де Брейне является игроком «Манчестер Сити».

«Я решил уйти из «Челси», так как чувствовал, что у меня нет шансов. Я не видел возможностей для получения игрового времени в этом клубе. Уход из «Челси» — лучшее решение для меня. Мне нужно было начать с нуля в другой команде, чтобы стать лучше. Потом все пошло быстро. Даже во время тяжелых моментов в составе «Челси» я не сомневался в своих способностях. Но я не мог представить, что буду играть за «Манчестер Сити» и выступлю на чемпионате мира», — приводит слова де Брейне Football Daily.

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел за «Манчестер Сити» 22 матча, забил три гола и отдал 15 результативных передач.

Сегодня, 5 января, «горожане» сыграют в матче 19-го тура АПЛ против «Челси», начало — 23.00 мск.

Кевин де Брейне
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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