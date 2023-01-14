Де Брейне сделал минимум 10 голевых передач в пятом сезоне АПЛ подряд

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне отметился голевой передачей в матче 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
Он помог во втором тайме отличиться партнеру по команде Джеку Грилишу.
Кевин де Брейне отдал свою 10-ю голевую передачу в этом сезоне АПЛ.
Бельгиец набирал не менее 10 ассистов в пяти разных сезонах АПЛ, только экс-полузащитнику «Арсенала» Сеску Фабрегасу это удавалось чаще (6 сезонов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования