Де Брейне сделал минимум 10 голевых передач в пятом сезоне АПЛ подряд

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне отметился голевой передачей в матче 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Он помог во втором тайме отличиться партнеру по команде Джеку Грилишу.

Кевин де Брейне отдал свою 10-ю голевую передачу в этом сезоне АПЛ.

Бельгиец набирал не менее 10 ассистов в пяти разных сезонах АПЛ, только экс-полузащитнику «Арсенала» Сеску Фабрегасу это удавалось чаще (6 сезонов).