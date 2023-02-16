0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 04:17

Де Брейне толкнул Артету во время матча «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
15 февраля. «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:3. Кевин де Брейне и Микель Артета.
Фото Reuters
15 февраля. «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:3. Кевин де Брейне и Микель Артета.
Фото Reuters
15 февраля. «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:3. Кевин де Брейне и Микель Артета.
Фото Reuters
1/3
Telegram Дзен

В перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (1:3) произошла стычка между главным тренером Микелем Артетой и полузащитником Кевином де Брейне.

На 51-й минуте наставник «горожан» попытался помешать бельгийцу быстро ввести мяч из аута, отбросив мяч, поэтому случился конфликт.

15 февраля. "Арсенал" - "Манчестер Сити" - 1:3. Кевин де Брейне и Микель Артета. Фото Reuters
15 февраля. «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:3. Кевин де Брейне и Микель Артета.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» — по 51. «Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «канониров» есть еще игра в запасе.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Гвардиола сверг Артету с трона. «Арсенал» опять проиграл «Ман Сити» и упустил первое место
Кевин де Брейне
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Овечкин сообщил о смерти отца
На Украине обвинили Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО
Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»
15 февраля — Сретение Господне: значение, приметы и традиции праздника
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артета — о чемпионской гонке АПЛ: «После матча с «Сити» у меня больше веры»