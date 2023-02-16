Де Брейне толкнул Артету во время матча «Арсенал» — «Манчестер Сити»

В перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (1:3) произошла стычка между главным тренером Микелем Артетой и полузащитником Кевином де Брейне.

На 51-й минуте наставник «горожан» попытался помешать бельгийцу быстро ввести мяч из аута, отбросив мяч, поэтому случился конфликт.

15 февраля. «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:3. Кевин де Брейне и Микель Артета. Фото Reuters

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» — по 51. «Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «канониров» есть еще игра в запасе.