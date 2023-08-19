Де Брейне успешно перенес операцию

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне обратился к болельщикам после операции по поводу травмы подколенного сухожилия.

«Новости после игры с «Бернли» стали для меня настоящим ударом физически и морально. Теперь операция сделана, я готов к восстановлению и скоро вернуться к работе. Спасибо всем за поддержку», — написал де Брейне в Twitter.

32-летний бельгиец в начале сезона-2023/24 не смог доиграть матч против «Бернли». На восстановление ему потребуется 3-4 месяца.