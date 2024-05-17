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Сегодня, 17:30

Де Брейне вспомнил о первых годах в «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал о своих первых годах в английском клубе. Бельгиец стал игроком команды летом 2015 года. За его переход «Ман Сити» заплатили рекордные 76 миллионов евро.

«Когда я только пришел, было много игроков, которые побеждали в АПЛ, но многим было за 30. В первом сезоне Гвардиолы хватало футболистов старше 30 лет. Команда нуждалась в перестройке. Судя по всему, я был одним из первых элементов в то время», — цитирует Кевина City Xtra.

В этом сезоне 32-летний хавбек провел 17 матчей в АПЛ, забив 4 гола и сделав 10 результативных передач.

Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
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