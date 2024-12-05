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Де Брейне — о прерванной серии поражений «Манчестер Сити»: «Играть в АПЛ становится все сложнее»

Даниил Аршавский
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне высказался об игре команды в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (3:0).

Победа над «Форест» прервала четырехматчевую серию поражений «горожан».

«Это был трудный период, но мы должны принять это испытание. Играть в АПЛ становится все сложнее и сложнее, каждая команда — достойный соперник. «Сити» должен стать лучше. Для начала выиграем в нескольких матчах и посмотрим, где мы будем через пару месяцев», — цитирует де Брейне BBC Sport.

«Манчестер Сити» с 26 очками поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице, «Ноттингем Форест» набрал 22 очка и занимает 7-е место.

Источник: BBC Sport
Кевин Де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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