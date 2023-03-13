Де Брюйне считает, что АПЛ становится более конкурентной

Сегодня, 20:02
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рассказал, что думает о чемпионате Англии.
«Я думаю, что в этом сезоне мы в хорошей форме. АПЛ немного изменилась. Команды из нижней части таблицы могут тратить больше денег и покупать игроков более высокого уровня. Я чувствую, что все 20 команд на высоком уровне, поэтому я думаю, что обыгрывать их становится все сложнее и сложнее», — цитирует де Брюйне BBC.
После 27 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков.