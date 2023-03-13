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Сегодня, 20:02

Де Брюйне считает, что АПЛ становится более конкурентной

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рассказал, что думает о чемпионате Англии.

«Я думаю, что в этом сезоне мы в хорошей форме. АПЛ немного изменилась. Команды из нижней части таблицы могут тратить больше денег и покупать игроков более высокого уровня. Я чувствую, что все 20 команд на высоком уровне, поэтому я думаю, что обыгрывать их становится все сложнее и сложнее», — цитирует де Брюйне BBC.

После 27 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков.

Кевин де Брейне
ФК Манчестер Сити
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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