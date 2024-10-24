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Сегодня, 09:49

Де Брейне в случае ухода из «Манчестер Сити» хочет продолжить карьеру в МЛС

Сергей Разин
корреспондент
Кевин Де Брейне.
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может продолжить карьеру в МЛС, сообщает Get Football.

По сведениям источника, в случае ухода из английского клуба, 33-летний бельгиец со своей женой предпочли бы перейти в команду из МЛС. Они считают, что США предпочтительнее для воспитания детей, чем Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что «Сан-Диего» предложил полузащитнику около 20 миллионов долларов в год.

В текущем сезоне Де Брейне провел 6 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Кевин Де Брейне
ФК Манчестер Сити

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