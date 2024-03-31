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Сегодня, 09:29

Де Дзерби хочет возглавить топ-клуб в конце сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби надеется возглавить большой европейский клуб в конце сезона, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 44-летний специалист готов покинуть «Брайтон», несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2026 года.

Ранее СМИ сообщали, что в приглашении итальянца заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Бавария» и другие клубы.

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября 2022 года. После 28 матчей его команда с 42 очками занимает девятое место в АПЛ.

До этого Де Дзерби тренировал «Шахтер», «Сассуоло», «Беневенто», «Палермо» и «Фоджу».

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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