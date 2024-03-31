Де Дзерби хочет возглавить топ-клуб в конце сезона

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби надеется возглавить большой европейский клуб в конце сезона, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 44-летний специалист готов покинуть «Брайтон», несмотря на то, что его контракт рассчитан до 2026 года.

Ранее СМИ сообщали, что в приглашении итальянца заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Бавария» и другие клубы.

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября 2022 года. После 28 матчей его команда с 42 очками занимает девятое место в АПЛ.

До этого Де Дзерби тренировал «Шахтер», «Сассуоло», «Беневенто», «Палермо» и «Фоджу».