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Сегодня, 22:05

Де Дзерби поблагодарил Поттера после победы «Брайтона» над «Челси»

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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о победе в матче 31-го тура чемпионата Англии против «Челси» (2:1).

«Должен поблагодарить Грэма Поттера, потому что я получил великолепную, сильную команду, c которой пытаюсь реализовать свои идеи. Это потрясающий день для нас и в плане результата, и в плане игры. Эта игра даст больше энергии, больше уверенности, больше энтузиазма, чтобы завершить сезон наилучшим образом. Сейчас настало время готовиться к полуфиналу Кубка. Мы хотим выйти в финал, а для этого нужно победить», — приводит слова Де Дзерби BBC Sports.

Грэм Поттер возглавлял «Брайтон» с мая 2018 года по сентябрь 2022. После этого тренер работал в «Челси» до апреля этого года, а на посту главного тренера «чаек» его сменил Роберто Де Дзерби.

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
Грэм Поттер
Роберто Де Дзерби
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